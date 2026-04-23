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Exposition et bourse de modélisme Salle polyvalente Celles-sur-Plaine

Exposition et bourse de modélisme Salle polyvalente Celles-sur-Plaine samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 2 chemin de la roche

Ville : 88110 Celles-sur-Plaine

Département : Vosges

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Celles-sur-Plaine

Exposition et bourse de modélisme

Salle polyvalente 2 chemin de la roche Celles-sur-Plaine Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07

Exposition et bourse de modélisme organisé par le CMP.Tout public
0  .

Salle polyvalente 2 chemin de la roche Celles-sur-Plaine 88110 Vosges Grand Est +33 7 49 25 00 20 

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English :

Model-making exhibition and bourse organized by the CMP.

L’événement Exposition et bourse de modélisme Celles-sur-Plaine a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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