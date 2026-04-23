Exposition et bourse de modélisme Salle polyvalente Celles-sur-Plaine
Exposition et bourse de modélisme Salle polyvalente Celles-sur-Plaine samedi 6 juin 2026.
Celles-sur-Plaine
Exposition et bourse de modélisme
Salle polyvalente 2 chemin de la roche Celles-sur-Plaine Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Exposition et bourse de modélisme organisé par le CMP.Tout public
0 .
Salle polyvalente 2 chemin de la roche Celles-sur-Plaine 88110 Vosges Grand Est +33 7 49 25 00 20
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English :
Model-making exhibition and bourse organized by the CMP.
L’événement Exposition et bourse de modélisme Celles-sur-Plaine a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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