Exposition et bourse philatélique Halle des Cinq Fontaines Delle

Exposition et bourse philatélique Dimanche 21 septembre, 10h00 Halle des Cinq Fontaines Territoire-de-Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

La Société philatélique delloise vous donne rendez-vous autour des timbres et collections à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, lors d’une exposition-bourse philatélique.

Halle des Cinq Fontaines Rue Jules Joachim, 90100 Delle Delle 90100 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

© Ville de Delle