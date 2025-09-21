Exposition et concert de peinture château de la Cressonnière Chateau de la cressonnière de CEZAIS Rives-du-Fougerais

Exposition et concert de peinture château de la Cressonnière Dimanche 21 septembre, 17h30 Chateau de la cressonnière de CEZAIS Vendée

Places limitées ! Billetterie en ligne sur helloasso à partir du 1er septembre. Réservation obligatoire. contact@festival-les-arts-par-nature.com

Tarif plein 15€, réduit moins de 18 ans 10€, tarif de soutien 20€.

Les « arts par nature » célèbrent la paix et le patrimoine. Le dimanche 21 septembre, le château de la Cressonnière nous ouvrira exceptionnellement ses portes et son écrin magnifique pour accueillir une double création musicale et picturale avec l’artiste peintre Hélène Menanteau et le pianiste Axel Denhaerinck. Ils évolueront en direct et créeront une œuvre unique sous vos yeux.

Joyau du XVIe siècle tenu par la famille Barreau, Vanessa et Laurent, le château n’a pas ouvert son site historique à la visite depuis 2021.

Venez découvrir ce joyau d’exception situé à 5km de Vouvant qui servira d’écrin à l’exposition d’Hélène Menanteau et à son concert de clôture.

PIECES for PEACE – Créations picturale et musicale en duo piano et encre pour la paix avec Hélène Menanteau et Axel Denhaerinck.

PROGRAMME

Dimanche 21 septembre 2025

De 10h à 18h: exposition des œuvres d’Hélène Menanteau (accès libre)

18h : concert de peinture (durée 1h)

Bar convivial à l’issue du concert avec les artistes

Chateau de la cressonnière de CEZAIS LA CRESSONNIERE CEZAIS Rives-du-Fougerais 85410 Vendée Pays de la Loire 0681657531 https://www.chateaudelacressonniere.com/ https://www.facebook.com/chateaudelacressonniere/ Pour les journées du patrimoine et de la paix le WE du samedi 20 et dimanche 21 septembre

Création artistique : Hélène Menanteau et Axel Denhaerinck. A l’occasion de la journée mondiale pour la paix (dimanche 21 septembre) associée aux journées du patrimoine (samedi 20 et dimanche 21 septembre), Hélène exposera ses œuvres au château (installation en amont dès le vendredi 19 septembre par Hélène et l’équipe du château afin que l’expo soit installée pour le samedi 20). Ouverture au public avec présence d’Hélène sur les 2 jours de 11H à 19H.

Pour clore la journée du 21 et proposer un temps de rassemblement autour des œuvres d’Hélène, Axel et Hélène proposeront une création picturale et musicale en duo. Parking à disponibilités

Journées européennes du patrimoine 2025

