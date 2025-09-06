Exposition et concert/Les Dimanches de Saint Gabriel RD 33 Tarascon

Du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025 le samedi de 10h30 à 18h30. Le dimanche de 10h30 à 18h30. RD 33 Chapelle Saint-Gabriel Tarascon Bouches-du-Rhône

Exposition et concert gratuit, les Amis de la Chapelle Saint Gabriel ouvrent les portes de la Chapelle le 6 et 7 septembre !

Ouverture de la chapelle de 10h00 à 18h00 le 7 septembre !

Exposition de Marie Christine Renauld de 10h à 15h et de 16h à 18h !

Le 6 septembre 16h30 Vernissage de l’exposition de Marie Christine Renauld, l’artiste présente ses peintures et ses sculptures !

Le 7 septembre à 15h concert gratuit avec l’Ensemble vocal « Varia Song » et à 16h visite commentée de la Chapelle et du site. Avec la présence de l’association ! Permanence et vente du livre sur La Chapelle ! .

RD 33 Chapelle Saint-Gabriel Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 20 19 42

English :

With an exhibition and free concert, the Friends of Chapelle Saint Gabriel open the doors of the chapel on September 6 and 7!

German :

Ausstellung und kostenloses Konzert, die Freunde der Kapelle Saint Gabriel öffnen die Türen der Kapelle am 6. und 7. September!

Italiano :

Con una mostra e un concerto gratuito, gli Amici della Chapelle Saint Gabriel aprono le porte della cappella il 6 e 7 settembre!

Espanol :

Con una exposición y un concierto gratuito, los Amigos de la Chapelle Saint Gabriel abren las puertas de la capilla los días 6 y 7 de septiembre

