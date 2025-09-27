Exposition et concert Montfort-sur-Meu

Exposition et concert

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Pour fêter ses 30 ans, l’académie Paul Le Flem vous propose de venir voir une exposition retraçant la création et l’histoire de l’académie, d’écouter les musiciens et de dialoguer avec eux les 27 et 28 septembre de 10h à18h à la Chapelle Saint-Joseph de Montfort-sur-Meu.

Gratuit. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

