Exposition et concerts Noël en Barrois Église Notre-Dame Bar-le-Duc

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2026-01-06 17:00:00
2025-12-06
15 ème édition de l’exposition pour évoquer Noël avec une thématique originale de tableaux.
Concerts d’artistes et de chorales chaque samedi et chaque dimanche à 15 h.
Gratuit.Tout public
Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 95 42 82 paroisse.stmaxe@catholique55.fr
English :
15th edition of the exhibition to evoke Christmas with an original theme of paintings.
Concerts by artists and choirs every Saturday and Sunday at 3 pm.
Free admission.
German :
15. Ausgabe der Ausstellung, die mit einer originellen Thematik von Gemälden auf Weihnachten einstimmt.
Konzerte von Künstlern und Chören jeden Samstag und Sonntag um 15 Uhr.
Kostenlos.
Italiano :
15ª edizione della mostra per evocare il Natale con un tema originale di dipinti.
Concerti di artisti e cori ogni sabato e domenica alle 15.00.
Ingresso libero.
Espanol :
15ª edición de la exposición para evocar la Navidad con un original tema pictórico.
Conciertos de artistas y coros todos los sábados y domingos a las 15.00 h.
Entrada gratuita.
