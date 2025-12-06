Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition et concerts Noël en Barrois Église Notre-Dame Bar-le-Duc samedi 6 décembre 2025.

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

Vendredi 2025-12-06 10:00:00
2026-01-06 17:00:00

2025-12-06

15 ème édition de l’exposition pour évoquer Noël avec une thématique originale de tableaux.
Concerts d’artistes et de chorales chaque samedi et chaque dimanche à 15 h.

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 95 42 82  paroisse.stmaxe@catholique55.fr

English :

15th edition of the exhibition to evoke Christmas with an original theme of paintings.
Concerts by artists and choirs every Saturday and Sunday at 3 pm.

Free admission.

German :

15. Ausgabe der Ausstellung, die mit einer originellen Thematik von Gemälden auf Weihnachten einstimmt.
Konzerte von Künstlern und Chören jeden Samstag und Sonntag um 15 Uhr.

Kostenlos.

Italiano :

15ª edizione della mostra per evocare il Natale con un tema originale di dipinti.
Concerti di artisti e cori ogni sabato e domenica alle 15.00.

Ingresso libero.

Espanol :

15ª edición de la exposición para evocar la Navidad con un original tema pictórico.
Conciertos de artistas y coros todos los sábados y domingos a las 15.00 h.

Entrada gratuita.

