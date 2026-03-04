Exposition et concours: EXPOLANGUE française n. 15, Hall du Collège Léonard de Vinci de Trescore Balneario département de Bergame., Trescore Balneario

Exposition et concours: EXPOLANGUE française n. 15 10 mars – 3 avril Hall du Collège Léonard de Vinci de Trescore Balneario département de Bergame. Bergame

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T08:00:00+01:00 – 2026-03-10T14:00:00+01:00

Fin : 2026-04-03T08:00:00+02:00 – 2026-04-03T14:00:00+02:00

Il s’agit de se projeter vers l’avenir tout en gardant la perspective bien rivée sur le présent de la Francophonie: les villes, les produits d’excellence, les valeurs incarnées par des personnes d’exception. C’est notre quinzième èdition, merci tout le monde, si on est encore là en tant que Collège qui offre un enseignement de FLE de qualité, c’est qu’on y a toujours cru. Nous avons toujours proclamé la valeur de la Francophonie.

Hall du Collège Léonard de Vinci de Trescore Balneario département de Bergame. Via Damiano Chiesa 18, Trescore Balneario Bergamo Trescore Balneario 24069 Bergame Lombardie +39 333 3537651 Collège Très bien desservi.

Dis-moi Dix mots

Chiara Mocchi, créatrice et propriétaire du Logo EXPOLANGUE FRANCAISE