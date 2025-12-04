Exposition et conférence: 350 ans de la révolte des Bonnets Rouges Kergloff

Exposition et conférence: 350 ans de la révolte des Bonnets Rouges

7 rue Sébastien Le Balp Kergloff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-04

La municipalité de Kergloff et l’association Kergloff Terroir et Patrimoine ont le plaisir de vous faire partager au travers d’une exposition et conférence le 350 ème anniversaire de la Révolte des Bonnets Rouges et du Papier timbré. .

7 rue Sébastien Le Balp Kergloff 29270 Finistère Bretagne +33 6 79 31 54 59

