Exposition et Conférence ‘A la rencontre de Régis Chabal’ Salle Polyvalente Paradou Paradou

Exposition et Conférence ‘A la rencontre de Régis Chabal’

Du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025 de 15h à 19h et de 10h à 12h30. Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou Bouches-du-Rhône

Pendant deux jours à la salle polyvalente du Paradou, samedi 25 et dimanche 26 octobre Terres des Baux d’hier à aujourd’hui vous plongera dans l’univers pictural de Régis Chabal.

Régis Chabal est le peintre de la couleur. Des Alpilles au mont Gaussier, des carrières aux rochers de molasse brute, Régis Chabal admirateur de Paul Cézanne apporte une touche surprenante aux couleurs de nos collines. La peinture qu’il préparait sur ses palettes présageait de la dominance des tons de ses prochaines œuvres.

Architecte de formation, les voyages vont l’inspirer. On devine à travers les différentes toiles qu’il fut un grand admirateur de la culture japonaise, pays où il n’a jamais pu se rendre.

Cette rencontre avec Régis Chabal est une opportunité rare. Peu exposé et donc peu connu du monde des arts, cet homme peignait pour le plaisir d’immortaliser à sa manière un moment fugace, un caprice de la lumière. Terre des Baux, d’hier à aujourd’hui exposera quelques toiles, huiles, gouaches, tapisseries, originales de l’artiste.





Programme à la Salle polyvalente du Paradou:



Samedi 25 octobre & dimanche 26 octobre de 10h à 12h30 et de 15h à 19h



Madame Jacqueline Leroy et Monsieur Philippe Theme présenteront une conférence rencontre au côté de Madame Françoise Chabal qui a eu la grande gentillesse de nous prêter des œuvres de son époux, œuvres exposées tout au long du week-end.



Le samedi 25 octobre à 17h30 L’artiste aimait à dire c’est le tableau qui parle. .

Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur terresdesbaux@laposte.net

English :

For two days at the Paradou multipurpose hall, on Saturday 25th and Sunday 26th October, ‘Terres des Baux d’hier à aujourd’hui’ (The Baux region from yesterday to today) will immerse you in the pictorial world of Régis Chabal.

German :

Zwei Tage lang, am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. Oktober, können Sie in der Mehrzweckhalle von Paradou bei „Terres des Baux d’hier à aujourd’hui” (Das Land von Baux von gestern bis heute) in die Bildwelt von Régis Chabal eintauchen.

Italiano :

Per due giorni alla Salle polyvalente di Le Paradou, sabato 25 e domenica 26 ottobre, Terres des Baux d’hier à aujourd’hui vi farà immergere nell’universo pittorico di Régis Chabal.

Espanol :

Durante dos días en la Sala polivalente de Le Paradou, el sábado 25 y el domingo 26 de octubre, Terres des Baux d’hier à aujourd’hui le sumergirá en el universo pictórico de Régis Chabal.

