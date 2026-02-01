Exposition et conférence Alpilles, précieuses et fragiles… Rue du Temple Mouriès

Exposition et conférence Alpilles, précieuses et fragiles…

Samedi 21 février 2026 à partir de 14h30. Rue du Temple Centre Culturel Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Assistez à une exposition conférence sur le thème du patrimoine naturel des Alpilles, au Centre Culturel de Mouriès, le samedi 21 février à partir de 14h30 !

Organisé par l’association Terre des Baux, d’hier et d’aujourd’hui



Invités PNRA, ONF, Pompiers de la Vallée des Baux, CCFF Mouriès et Maussane, Les Forestiers Sapeurs



14h30 Présentation et exposition

Des stands permettront aux intervenants de vous présenter leur quotidien.



17h Conférence/débat Alpilles, précieuses et fragiles…sous haute surveillance

Cette conférence traitera du patrimoine naturel de la terre des Baux et des Alpilles et des risques qui le menacent (notamment les risques d’incendie), ainsi que des dispositifs destinés à le valoriser et le préserver.

Les acteurs locaux invités aborderont d’abord 3 thématiques majeures patrimoine, risque et prévention et proposeront enfin une table ronde pour échanger autour de ces sujets.



Durée 1h30 .

Rue du Temple Centre Culturel Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur terresdesbaux@laposte.net

English :

Attend an exhibition and lecture on the natural heritage of the Alpilles at the Mouriès Cultural Centre on Saturday 21 February from 2.30 pm!

