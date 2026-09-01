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Exposition et conférence au Jardin de Michel Foucault Saint-Martin-la-Pallu

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-la-Pallu

Exposition et conférence au Jardin de Michel Foucault Saint-Martin-la-Pallu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
7 Rue Marguerite Yourcenar
Ville
86380 Saint-Martin-la-Pallu
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Martin-la-Pallu

Exposition et conférence au Jardin de Michel Foucault

7 Rue Marguerite Yourcenar Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Le jardin de Michel Foucault vous propose…
– Côté jardin (17 route de Poitiers) : exposition promenade
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
– Salle des Mirandes (7 rue Marguerite Yourcenar) : une conférence « illégalismes et délinquance en col blanc » de Pierre LASCOUMES
A 15h30   .

7 Rue Marguerite Yourcenar Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine   jardindemichelfoucault@gmail.com

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English :

L’événement Exposition et conférence au Jardin de Michel Foucault Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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