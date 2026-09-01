Exposition et conférence au Jardin de Michel Foucault Saint-Martin-la-Pallu
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-la-Pallu
Informations pratiques
Saint-Martin-la-Pallu
Exposition et conférence au Jardin de Michel Foucault
7 Rue Marguerite Yourcenar Saint-Martin-la-Pallu Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Le jardin de Michel Foucault vous propose…
– Côté jardin (17 route de Poitiers) : exposition promenade
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
– Salle des Mirandes (7 rue Marguerite Yourcenar) : une conférence « illégalismes et délinquance en col blanc » de Pierre LASCOUMES
A 15h30 .
7 Rue Marguerite Yourcenar Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine jardindemichelfoucault@gmail.com
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English :
L’événement Exposition et conférence au Jardin de Michel Foucault Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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