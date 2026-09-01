Informations pratiques

Saint-Martin-la-Pallu

Exposition et conférence au Jardin de Michel Foucault

7 Rue Marguerite Yourcenar Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le jardin de Michel Foucault vous propose…

– Côté jardin (17 route de Poitiers) : exposition promenade

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

– Salle des Mirandes (7 rue Marguerite Yourcenar) : une conférence « illégalismes et délinquance en col blanc » de Pierre LASCOUMES

A 15h30 .

7 Rue Marguerite Yourcenar Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine jardindemichelfoucault@gmail.com

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English :

L’événement Exposition et conférence au Jardin de Michel Foucault Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Poitou