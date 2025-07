EXPOSITION ET CONFÉRENCE « BON ANNIVERSAIRE LA LAÏCITÉ ! 1905-2025 » Vialas

EXPOSITION ET CONFÉRENCE « BON ANNIVERSAIRE LA LAÏCITÉ ! 1905-2025 » Vialas jeudi 3 juillet 2025.

EXPOSITION ET CONFÉRENCE « BON ANNIVERSAIRE LA LAÏCITÉ ! 1905-2025 »

Maison du temps libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Eglise Protestante Unie de Vialas-Génolhac vous invite au Vernissage de l’exposition LAÏCITÉ (18h) et à la Conférence « MA LIBERTÉ…! d’Abraham à Mendes-France » (18h30)

EXPO Bon anniversaire la LAÏCITÉ ! 1905-2025

*18h Vernissage de l’exposition réalisée par l’Assemblée Nationale et l’EPHE-Sorbonne.

*18h30 Conférence MA LIBERTÉ…! d’Abraham à Mendes-France, par Jean Christophe MULLER, ancien élu ancien pasteur

Une proposition de l’Eglise Protestante Unie de Vialas-Génolhac

Contact: gd.epudf@gmail.com

JEUDI 3 JUILLET

Maison du temps libre .

Maison du temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie gd.epudf@gmail.com

English :

Eglise Protestante Unie de Vialas-Génolhac invites you to the Opening of the exhibition LAÏCITÉ (6pm) and to the Conference « MA LIBERTÉ…! d’Abraham à Mendes-France » (6:30pm)

German :

Die Eglise Protestante Unie de Vialas-Génolhac lädt Sie zur Vernissage der Ausstellung LAÏCITÉ (18 Uhr) und zum Vortrag « MA LIBERTÉ…! von Abraham bis Mendes-France » (18.30 Uhr) ein

Italiano :

L’Eglise Protestante Unie de Vialas-Génolhac vi invita all’inaugurazione della mostra LAÏCITÉ (ore 18.00) e alla conferenza « MA LIBERTÉ…! d’Abraham à Mendes-France » (ore 18.30)

Espanol :

La Eglise Protestante Unie de Vialas-Génolhac le invita a la Inauguración de la exposición LAÏCITÉ (18.00 h) y a la Conferencia « MA LIBERTÉ…! d’Abraham à Mendes-France » (18.30 h)

L’événement EXPOSITION ET CONFÉRENCE « BON ANNIVERSAIRE LA LAÏCITÉ ! 1905-2025 » Vialas a été mis à jour le 2025-06-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère