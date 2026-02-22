Exposition et conférence Clin d’œil à George Sand Blancafort

Exposition et conférence Clin d’œil à George Sand

Exposition suspendue de TROIS livres abécédaires de Pierre Buvat, (en feuillets mobiles écrits, calligraphiés et peints de sa main) qui vont envahir la Renardière…

Conférences George Sand et la Vallée des peintres par la poète Christine Guillebaud.

A la rencontre de George Sand par Marie du Berry.

Réservation obligatoire au 06 81 59 45 67.

Depuis 25 ans, Marie du Berry va dans les pas de, voir ses Balades littéraires (éditions CPE 2011), A la rencontre des grands écrivains dans le Berry et le centre de la France (éditions La Geste 2022), et après avoir pris une part active lors du bicentenaire de la naissance de George Sand en 2004, elle s’est souvent glissée dans la peau de la Dame de Nohant voir son spectacle Laissez verdure et son autobiographie 50 ans d’amour(s) et plus (publiée en juin 2025) où George Sand tient un rôle prépondérant dans ce livre testament, ce livre témoignage, une histoire d’une vie dans l’Histoire de 68 à nos jours. En ce mois de janvier 2026, elle a décidé de s’associer aux célébrations prévues lors du 150 -ème anniversaire de sa mort. .

Chez Marie du Berry Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 59 45 67

English :

Suspended exhibition of THREE Pierre Buvat alphabet books (in loose-leaf format, written, calligraphed and painted in his own hand) that will take over La Renardière?

Conférences George Sand et la Vallée des peintres by poet Christine Guillebaud.

Meeting George Sand by Marie du Berry.

