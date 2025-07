EXPOSITION ET CONFÉRENCE « LA PIQUE EN 1925 » Place de Richelieu Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION ET CONFÉRENCE « LA PIQUE EN 1925 »

Place de Richelieu Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-07-29 10:00:00

fin : 2025-07-30 20:00:00

2025-07-29

100 ans après la crue récits de 1925 et d’aujourd’hui.

– Mardi 29/07 de 17h à 19h Conférence qui racontera l’histoire de cette crue historique et de celles qui l’ont suivie. Seront également abordés les risques de crue torrentielle et d’inondation en montagne ainsi que les stratégies de gestion et de prévention de ces risques naturels.

– Mardi 29/07 de 13h à 20h & Mercredi 30/07 de 10h à 20h Exposition sur les impacts de cette crue historique qui a marqué le territoire à travers une collection de photos, de témoignages écrits et d’articles de presse de l’époque. Les aménagements qui en découlent et la gestion de ces risques naturels seront également présentés. .

Place de Richelieu Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie secretariat@ccphg.fr

English :

100 years after the flood: stories from 1925 and today.

German :

100 Jahre nach der Flut: Erzählungen von 1925 und heute.

Italiano :

100 anni dopo l’alluvione: storie dal 1925 a oggi.

Espanol :

100 años después de la inundación: historias de 1925 y de hoy.

