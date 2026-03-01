Exposition et conférence les sentiers de Compostelle Salle Jean Bérain Saint-Mihiel

Exposition et conférence les sentiers de Compostelle

Salle Jean Bérain Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel

Vous voulez sortir des sentiers battus ?

Exposition photos et livres en salle Jean Bérain, samedi 28 et dimanche 29.

Conférence d’Adeline RUCQUOI sur le phénomène Jacquaire de la période médiévale à notre ère contemporaine, dimanche à 15 heures.

Entrée libre.Tout public

Salle Jean Bérain Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 12 09 91 66

English :

Want to get off the beaten track?

Photo and book exhibition in Salle Jean Bérain, Saturday 28 and Sunday 29.

Lecture by Adeline RUCQUOI on the Jacquaire phenomenon from medieval times to the present day, Sunday at 3pm.

Free admission.

