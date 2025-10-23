Exposition et conférence Nucléaire et eau ça ne coule pas de source Salle St Martin Montélimar

Salle St Martin 1 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Le CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendants sur la RADioactivité) présente et une exposition et une conférence Nucléaire et Eau, ça ne coule pas de source.

Avec Roland Desbordes, ancien président de la CRIIRAD

Salle St Martin 1 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gl.montelimar@greenpeace.fr

English :

CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendants sur la RADioactivité) presents both an exhibition and a conference Nucléaire et Eau, ça ne coule pas de source.

With Roland Desbordes, former President of CRIIRAD

German :

Die CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendants sur la RADioactivité) präsentiert eine Ausstellung und eine Konferenz Nucléaire et Eau, ça ne coule pas de source (Atomkraft und Wasser, das ist nicht selbstverständlich).

Mit Roland Desbordes, ehemaliger Präsident der CRIIRAD

Italiano :

La CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendants sur la RADioactivité) presenta una mostra e una conferenza dal titolo Nucléaire et Eau, ça ne coule pas de source.

Con Roland Desbordes, ex presidente della CRIIRAD

Espanol :

La CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendants sur la RADioactivité) presenta una exposición y una conferencia tituladas Nucléaire et Eau, ça ne coule pas de source.

Con Roland Desbordes, antiguo Presidente de la CRIIRAD

