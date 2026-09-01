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AGENDA · Lucé

Exposition et conférence sur le climat Lucé

mardi 6 octobre 2026 · Lucé

Exposition et conférence sur le climat Lucé

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
6 Rue Pasteur
Ville
28110 Lucé
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Lucé

Exposition et conférence sur le climat

6 Rue Pasteur Lucé Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-06
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-06

La commune de Lucé proposera une exposition sur le climat à la médiathèque George Sand.
À l’issue de cette semaine d’exposition, une conférence sera proposée pour développer la thématique présentée. Inscription obligatoire pour la conférence au 02 37 33 75 85.   .

6 Rue Pasteur Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 33 75 85 

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English :

The town of Lucé will host a climate exhibition at the George Sand Media Center.

L’événement Exposition et conférence sur le climat Lucé a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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