Exposition et conférence sur le climat Lucé
mardi 6 octobre 2026 · Lucé
Informations pratiques
Lucé
Exposition et conférence sur le climat
6 Rue Pasteur Lucé Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-06
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-06
La commune de Lucé proposera une exposition sur le climat à la médiathèque George Sand.
À l’issue de cette semaine d’exposition, une conférence sera proposée pour développer la thématique présentée. Inscription obligatoire pour la conférence au 02 37 33 75 85. .
6 Rue Pasteur Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 33 75 85
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English :
The town of Lucé will host a climate exhibition at the George Sand Media Center.
L’événement Exposition et conférence sur le climat Lucé a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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