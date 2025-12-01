Exposition et conférence sur le vestiaire traditionnel breton Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer

Exposition et conférence sur le vestiaire traditionnel breton

Parc des Bruyères Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Exposition et conférence sur le vestiaire traditionnel breton du pays d’Auray par CASA JUBELEIN.

9h à midi Exposition

16h à 17h30 Conférence

Évènement organisé par le Comité citoyen Petit Patrimoine Bâti .

Parc des Bruyères Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition et conférence sur le vestiaire traditionnel breton La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon