Exposition et conférence sur le vestiaire traditionnel breton Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer

Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
2025-12-21
Exposition et conférence sur le vestiaire traditionnel breton du pays d’Auray par CASA JUBELEIN.
9h à midi Exposition
16h à 17h30 Conférence
Évènement organisé par le Comité citoyen Petit Patrimoine Bâti .
Parc des Bruyères Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19
