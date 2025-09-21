Exposition et conférence sur l’origine des camps de Caupian en 1857 Salle Louise Michel Saint-Médard-en-Jalles

Exposition et conférence sur l’origine des camps de Caupian en 1857 Salle Louise Michel Saint-Médard-en-Jalles dimanche 21 septembre 2025.

Exposition et conférence sur l’origine des camps de Caupian en 1857 Dimanche 21 septembre, 10h00 Salle Louise Michel Gironde

Gratuit. Sans réservation. Parking à proximité de la salle Louise Michel. À partir de 9 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Conférence et exposition – L’origine des camps de Caupian (1857)

Plongez dans un pan méconnu de l’histoire locale avec une conférence accompagnée d’une exposition consacrées à l’origine des camps de Caupian en 1857.

Salle Louise Michel Rue Pierre Ramond, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine 0663585428 Conférence et exposition sur les camps de Caupian créés en 1857 dans la salle Louise Michel du domaine de Caupian rendez-vous sur place (parking à proximité) à partir de 9 ans

Conférence et exposition – L’origine des camps de Caupian (1857)

© Ville de Saint-Médard-en-Jalles