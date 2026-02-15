Exposition et conférence Yves Rouquette Maison de MA Région Millau

Exposition et conférence Yves Rouquette Maison de MA Région

Maison de la Région Occitanie à Millau Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-16

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-16

Dans le cadre de la Quinzaine des langues occitanes et catalanes qui a lieu dans toute la région Occitanie du 16 février au 1er mars 2026, la Maison de région de Millau vous propose des événements autour de Yves Rouquette et de la langue occitane.

L’association Cap l’Oc propose une exposition sur l’écrivain et poète occitan Yves Rouquette. Poète d’ici et universel, cette exposition Yves Rouquette : une vie de création occitane sera visible du 16 février au 1er mars dans le hall de la Maison de région de Millau, place de la Capelle. Elle sera enrichie par l’exposition de son fils, Laurent Rouquette, intitulée Yves et Marie , consacrée au couple littéraire Yves Rouquette Marie Rouanet, décédée le 25 janvier dernier à Saint-Affrique.

A cette occasion l’association Cap l’Oc proposera une conférence de Patrick Couffin dédiée à Yves Rouquette le mercredi 18 février à 18h.



Patrick Couffin est né en 1951 à Villefranche de Rouergue, professeur certifié d’occitan, il a été chargé de cours à l’IUFM de Montpellier et à l’université Toulouse Mirail, professeur associé à l’INRP. Membre des conseils d’administration de l’IEO du Sud-Aveyron et de l’ASSA St Affrique 1973-1983 il a été président de CAP L’OC de 1994 à 2024. Engagé au CREO (centre régional des enseignants d’occitan) et à la FELCO (fédération des enseignants de langue et culture occitanes).

La Maison de MA région- place de la Capelle à Millau (12100) est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h (16h30 le vendredi). Entrée libre et gratuite. .

Maison de la Région Occitanie à Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 61 39 68 12 maisonregion.millau@laregion.fr

English :

As part of the Quinzaine des langues occitanes et catalanes (Occitan and Catalan language fortnight) taking place throughout the Occitanie region from February 16 to March 1, 2026, the Maison de région in Millau is organizing events around Yves Rouquette and the Occitan language.

