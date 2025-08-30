Exposition et conférences à la Maison de l’Occitan Villefranche-de-Rouergue
Exposition et conférences à la Maison de l’Occitan
20 rue Pomairols Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-30
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Exposition d’instruments de musique du Moyen-Age vièles, harpes, cornemuses, guiternes…
Conférences
14h30 Chants grégoriens tradition(s!)
15h30 Des troubadours au cantoires exploration d’une tradition du chant profane en France .
20 rue Pomairols Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 41 39
English :
Exhibition of musical instruments from the Middle Ages: fiddles, harps, bagpipes, guitars…
German :
Ausstellung von Musikinstrumenten aus dem Mittelalter: Gamben, Harfen, Dudelsäcke, Gitarren…
Italiano :
Mostra di strumenti musicali del Medioevo: violini, arpe, cornamuse, chitarre, ecc.
Espanol :
Exposición de instrumentos musicales de la Edad Media: violines, arpas, gaitas, guitarras, etc.
