Exposition et conférences à la Maison de l’Occitan Villefranche-de-Rouergue

Exposition et conférences à la Maison de l’Occitan

20 rue Pomairols Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Exposition d’instruments de musique du Moyen-Age vièles, harpes, cornemuses, guiternes…

Conférences

14h30 Chants grégoriens tradition(s!)

15h30 Des troubadours au cantoires exploration d’une tradition du chant profane en France .

20 rue Pomairols Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 41 39

English :

Exhibition of musical instruments from the Middle Ages: fiddles, harps, bagpipes, guitars…

German :

Ausstellung von Musikinstrumenten aus dem Mittelalter: Gamben, Harfen, Dudelsäcke, Gitarren…

Italiano :

Mostra di strumenti musicali del Medioevo: violini, arpe, cornamuse, chitarre, ecc.

Espanol :

Exposición de instrumentos musicales de la Edad Media: violines, arpas, gaitas, guitarras, etc.

