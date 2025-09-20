Exposition et défilé de voitures anciennes Château de La Cosse Veyrac

Exposition et défilé de voitures anciennes Château de La Cosse Veyrac samedi 20 septembre 2025.

Exposition et défilé de voitures anciennes Samedi 20 septembre, 15h00 Château de La Cosse Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Défilé de voitures anciennes dans la cour du château

Les passionnés des Rétromobiles Limousines et des Amis de Bellegarde vous donnent rendez-vous pour un défilé de voitures anciennes dans un cadre exceptionnel : la cour du château.

Après le défilé, les véhicules feront une pause sur place et seront exposés au public.

Une occasion unique d’admirer de près des modèles de collection, témoins d’un autre temps, et d’échanger avec leurs propriétaires passionnés.

Château de La Cosse La Cosse, 87520 Veyrac Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 14 06 Le château est construit en 1753 par l’architecte Joseph Brousseau. En 1857 le parc paysager agricole est créé par le Comte de Choulot. Les façades et la toiture sont classées en 1977 au titre des Monuments historiques. Les escaliers et la rampe en fer forgé, le salon et la salle à manger ainsi que les façades et toitures des communs sont classés à l’Inventaire des Monuments historiques. RN141 – D80 Parking.

