Exposition et démonstration autour de la dentelle

Médiathèque Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

14h à 16h Découvrez l’art de la dentelle le temps d’un après-midi ! Observez les dentellières à l’œuvre et profitez d’une initiation de dentelle au fuseau. À découvrir aussi la brodeuse numérique de la Médiathèque Départementale. Entrée libre

.

Médiathèque Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2pm to 4pm Discover the art of lacemaking for an afternoon! Watch lacemakers at work and enjoy an introduction to bobbin lace. Also on offer: the Médiathèque Départementale’s digital embroidery machine. Free admission

L’événement Exposition et démonstration autour de la dentelle Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme