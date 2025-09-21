Exposition et démonstration « Les artisans du patrimoine » Domaine des Tourelles

Exposition et démonstration « Les artisans du patrimoine » Dimanche 21 septembre, 10h00 Domaine des Tourelles La Réunion

Évènement gratuit

Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Rencontrez ceux qui embelissent nos belles bâtisses créoles.

Fer forgé, chaise en osier ou encore lambrequin découvrez le savoir faire de ces artisans locaux lors de cette exposition-vente. Des démonstrations seront visibles tout au long de cette journée.

L’entrée est accesible à tous.

Domaine des Tourelles 260, rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes 97431 La Réunion La Réunion 02 62 51 47 59 http://www.domaine-tourelles.com Le Domaine des Tourelles met en place un large panel de visites pédagogiques et ludiques à destination des groupes (scolaires, associations… à partir de 8 personnes), parmi lesquelles les jardins, les espaces de plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou bien choisissez une balade commentée en forêt sur le sentier botanique de la petite plaine ou un atelier animé par les artisans du site où petits comme grands pourront développer leur créativité. RN 3 – Bourg-Murat / Plaine-des-Cafres

Artisans du patrimoine

