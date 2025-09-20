Exposition et démonstration « Micros et boucles magnétiques » Radio Rayvox Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Radio Rayvox ouvre ses portes pour une exposition immersive permettant au public d’interagir avec un panel de microphones des années 1920 à nos jours. Écoutez, comparez 100 ans d’évolution technologique.

Radio Rayvox 7 rue petit., 30017 Nîmes Nîmes 30017 Gambetta Gard Occitanie https://www.rayvox.org/ Rayvox est une webradio à but non lucratif basée à Nîmes, engagée dans la promotion de la musique, des arts et de la culture.

La radio compte une équipe d’environ trente bénévoles qui opèrent depuis un local comprenant un studio d’enregistrement, une cabine de prise de son analogique, ainsi qu’un ensemble de matériel numérique dédié à la diffusion. Le résultat se traduit par une programmation régulière comprenant une vingtaine d’émissions, des podcasts, des diffusions en direct de concerts, des partenariats, ainsi que des enregistrements de maquettes pour des groupes émergents ou professionnels.

