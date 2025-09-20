Exposition et démonstration Parfums, Senteurs et Cosmétiques de l’Antiquité MuséAl Alba-la-Romaine

Exposition et démonstration Parfums, Senteurs et Cosmétiques de l’Antiquité MuséAl Alba-la-Romaine samedi 20 septembre 2025.

Exposition et démonstration Parfums, Senteurs et Cosmétiques de l’Antiquité 20 et 21 septembre MuséAl Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T13:30:00+ – 2025-09-21T16:+

Cet atelier vous propose un voyage historique et olfactif à la découverte des parfums et cosmétiques de l’Antiquité. Vous pourrez tester les parfums, fards et crèmes réalisés sur la base des textes antiques tel que le fameux telinum porté par Jules César en personne.

Association Ennaro

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475524515 https://www.museal.ardeche.fr MuséAl s’élève à proximité immédiate des vestiges de la capitale antique Alba Helviorum. Le musée conserve une statue tronquée dont la taille d’origine dépassait 2 mètres. Il conserve également quelques belles mosaïques et objets relatifs à l’artisanat gallo-romain.

Cet atelier vous propose un voyage historique et olfactif à la découverte des parfums et cosmétiques de l’Antiquité. Vous pourrez tester les parfums, fards et crèmes réalisés sur la base des textes …

©Ministère de la Culture