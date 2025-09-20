Exposition et démonstrations à la découverte de l’Égypte MuséAl Alba-la-Romaine

Exposition et démonstrations à la découverte de l’Égypte 20 et 21 septembre MuséAl Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T13:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Les archéologues et médiateurs des Peuples du Nil vous proposent d’embarquer avec eux dans un voyage au cœur de l’Egypte antique. Vous pourrez ainsi découvrir les multiples facettes de la vie quotidienne des anciens égyptiens telles que la médecine ou les hiéroglyphes.

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475524515 https://www.museal.ardeche.fr MuséAl s’élève à proximité immédiate des vestiges de la capitale antique Alba Helviorum. Le musée conserve une statue tronquée dont la taille d’origine dépassait 2 mètres. Il conserve également quelques belles mosaïques et objets relatifs à l’artisanat gallo-romain.

