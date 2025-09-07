Exposition et démonstrations d’artistes girondins Devant l’église St Eloi Andernos-les-Bains

Exposition et démonstrations d’artistes girondins

Devant l’église St Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-09-07

fin : 2025-11-02

2025-09-07 2025-10-05 2025-11-02

Un événement artistique captivant !

Des peintres et des sculpteurs en création devant le public, une belle occasion de découvrir leur processus artistique et d’apprécier leur talent en temps réel.

C’est aussi une chance de rencontrer des artistes locaux et d’échanger avec eux sur leur travail.

Si vous êtes passionné par l’art ou simplement curieux, venez vivre une expérience enrichissante.

Organisé par Montmartre Carrefour des Arts. .

Devant l’église St Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

