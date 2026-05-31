Exposition et interprétation du mobilier archéologique (découvert lors des fouilles de la villa), Villa gallo romaine du Quiou, Tréfumel

Exposition et interprétation du mobilier archéologique (découvert lors des fouilles de la villa) 26 – 28 juin Villa gallo romaine du Quiou Côtes-d’Armor

Gratuité exceptionnelle (avec participation libre en fonction de votre satisfaction)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Les objets prélevés sur le chantier de fouilles permettent de retracer l’histoire des occupants de la villa : la pierre des Faluns, les fragments de terres cuites, les tegulae ou encore le strigile témoignent de «l’art de vivre à la romaine». Un médiateur bénévole de Pierres Vives vous fera découvrir des objets mis à jour par les archéologues de l’INRAP (Institut de Recherche d’Archéologie Préventive) et confiés à l’association, autour des thèmes de l’architecture et les décors, l’alimentation et les traces animales et humaines.

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Objets issus des fouilles permettant de retracer l’histoire des occupants de la villa : la pierre des Faluns, les terres cuites, les tégulae ou le strigile témoignent de «l’art de vivre à la romaine». archéologie fouilles

©Pierres Vives