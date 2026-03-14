Exposition et Jeux Les secrets des dinosaures Bibliothèque municipale Montlieu-la-Garde
Exposition et Jeux Les secrets des dinosaures Bibliothèque municipale Montlieu-la-Garde mercredi 1 avril 2026.
Exposition et Jeux Les secrets des dinosaures
Bibliothèque municipale 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-01
Exposition sur les dinosaures
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Bibliothèque municipale 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montlieulagarde17.fr
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English :
Dinosaur exhibition
L’événement Exposition et Jeux Les secrets des dinosaures Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-03-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge