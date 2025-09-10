Exposition Et la lumière fuse Mulhouse

Exposition Et la lumière fuse Mulhouse mercredi 10 septembre 2025.

Exposition Et la lumière fuse

12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-10 13:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

Date(s) :

2025-09-10

À nouveau, le temple Saint-Étienne de Mulhouse accueille et révèle une quarantaine d’œuvres d’Élisabeth Bourdon pour l’exposition Et la lumière fuse.

Le processus créatif reste fidèle à celui d’il y a deux ans des panneaux LED illuminés sur lesquels se superposent trois strates colorées, peintes et transparentes.

Cette démarche artistique explore la lumière, la couleur, la mémoire et le lien dans la rencontre.

La lumière, par essence changeante, questionne toujours de quelle lumière s’agit-il lorsqu’elle est captée ? Celle du matin ou du soir, d’une saison ou d’une météo particulière ? Elle n’est jamais que l’écho d’un instant fugitif. Les tableaux, au format 30 x 30 cm, invitent chacun à jouer avec la quantité et la qualité de la source lumineuse pour en faire varier reflets et nuances.

La peinture se laisse traverser par la lumière, filtrée ou jaillissante, au gré des failles et des fêlures. Les trames de couleurs s’entrelacent avec des diapositives, reproductions d’œuvres d’art issues de la mémoire collective et du patrimoine culturel commun.

Les jeux de superpositions interrogent le lien. La rencontre choisie ou aléatoire des films de cellulose ouvre sur un nouvel espace, des couleurs inédites, une présence indéfinissable. Dans cet entre-deux se dessine un dialogue, un champ de possibles où affleure l’indicible, l’impalpable.

Chaque œuvre se découvre différemment allumée ou éteinte, observée de près ou de loin. À chacun d’en varier l’approche, et d’en renouveler l’expérience. 0 .

12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Et la lumière fuse Mulhouse a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace