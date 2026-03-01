Exposition et moment musical La Châtaigneraie
Exposition et moment musical La Châtaigneraie vendredi 13 mars 2026.
Exposition et moment musical
24 chemin de la Taillée La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 17:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
A l’espace de la Taillée, exposition Philemoi, les sculpteurs de sons suivie d’un moment musical ouvert à tous.
Gratuit
Sur réservation au 02 51 69 61 43 .
24 chemin de la Taillée La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition et moment musical La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin