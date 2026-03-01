Exposition et moment musical La Châtaigneraie

Exposition et moment musical

24 chemin de la Taillée La Châtaigneraie Vendée

Début : 2026-03-13 17:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

2026-03-13

A l’espace de la Taillée, exposition Philemoi, les sculpteurs de sons suivie d’un moment musical ouvert à tous.

Gratuit

Sur réservation au 02 51 69 61 43 .

24 chemin de la Taillée La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43

