Exposition et Présentation du Timbre Sévigné de la Cartophilie Espace d’Art François-Auguste Ducros Grignan

Exposition et Présentation du Timbre Sévigné de la Cartophilie

Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-05

L’Association Cartophile du Pays de Grignan vous convie à son exposition-vente dans le cadre de 2026, Année Sévigné .

Venez découvrir la carte postale, le timbre et l’enveloppe spécialement créés pour cette occasion. Possibilité de les acheter sur place.

Espace d'Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 54 40 89

English : Exposition et Présentation du Timbre Sévigné de la Cartophilie

The Grignan Postcard Collectors’ Association invites you to its exhibition and sale as part of 2026, Year of Sévigné.

Come and discover the postcard, stamp, and envelope specially created for this occasion. They will be available for purchase on site.

