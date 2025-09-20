Exposition et rencontre Eté culturel 2025 centre d’arts Fernand Léger Port-de-Bouc

Exposition et rencontre Eté culturel 2025 centre d’arts Fernand Léger Port-de-Bouc samedi 20 septembre 2025.

Le nouveau bâtiment du centre d’arts accueille une exposition-restitution des résidences Eté culturel 2025 ! Découvrez le travail mené par Mélissa Rosingana, Benjamin Ferrero, Harold Jodeau et Claire Chefdeville lors d’ateliers respectivement menés aux centres sociaux Mandela, Menot, Tichadou et à l’EPHAD La Presqu’île.

Le centre d’arts a également accueilli pour l’été culturel Joséphine Javier au centre social Tichadou dont la restitution a lieu à la salle Gagarine pour l’exposition « Les colères du climat » proposée par le service Patrimoine de la ville.

centre d’arts Fernand Léger 1 avenue du général de Gaulle 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442406519 https://www.centrefernandleger.com/

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Port de Bouc