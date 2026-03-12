Exposition et rencontre Voisinage Nachbarschaft ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Exposition et rencontre Voisinage Nachbarschaft

Samedi 11 avril 2026 à partir de 14h. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Voisinage Nachbarschaft est un projet artistique franco-allemand articulant résidence, workshop et exposition.

Douze étudiantes et étudiants de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en- Provence Félix Ciccolini et de l’Akademie der Bildenden Künste Nürnberg travailleront en binômes franco-allemands, accompagnés par les illustratrices Joëlle Jolivet et Katrin Stangl. Le projet explore le thème du voisinage, en écho à l’amitié franco-allemande et au vivre-ensemble

à l’échelle du quartier. L’exposition prendra la forme d’un parcours dans l’espace urbain reliant l’École Supérieure d’Art au Centre Franco-Allemand de Provence et invitant le public à

découvrir les œuvres et le journal artistique. Le vernissage, inspiré d’une fête de voisinage, favorisera la rencontre et l’échange avec les artistes et les jeunes participantes et participants.



Biographies

Née en 1965, Joëlle Jolivet a étudié aux Arts appliqués de Paris et aux Beaux-Arts. Elle s’intéresse particulièrement à la lithographie et à la gravure sur linoléum, qui constituent son

principal moyen d’expression. Elle a publié de nombreux albums chez de grands éditeurs jeunesse, travaille régulièrement pour la presse et voit ses livres édités dans le monde entier. Elle vit et travaille à Ivry-sur-Seine.



Katrin Stangl, née en 1977 en Allemagne, vit et travaille à Cologne. Diplômée de l’École supérieure des Arts visuels de Leipzig, elle développe une pratique artistique autour de la

gravure et du dessin et enseigne depuis 2014 à l’Université des sciences appliquées d’Aix-la- Chapelle. Elle a participé à l’album collectif Un loup peut en cacher un autre chez Sarbacane et illustré Bienvenue au zoo de Kaboul, sélectionné pour les Pépites de Montreuil, ainsi que Tous au vert de Didier Lévy. Ses ouvrages sont également publiés en Tchéquie, en Angleterre et en Italie. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Voisinage Nachbarschaft is a Franco-German art project combining residency, workshop and exhibition.

L’événement Exposition et rencontre Voisinage Nachbarschaft Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-12 par Mairie d’Aix-en-Provence