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Exposition : et si on regardait Beaumontel à travers les années ?, Eglise Saint-Pierre, Beaumontel

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre · Beaumontel

Exposition : et si on regardait Beaumontel à travers les années ?, Eglise Saint-Pierre, Beaumontel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Pierre
Adresse
27170 Beaumontel
Ville
27170 Beaumontel
Département
Eure

Exposition : et si on regardait Beaumontel à travers les années ? 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photographies, d’archives et d’anciens fims de Beaumontel.

Eglise Saint-Pierre 27170 Beaumontel Beaumontel 27170 Eure Normandie
Exposition de photographies, d’archives et d’anciens fims de Beaumontel.

©mairie de Beaumontel