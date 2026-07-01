AGENDA · Beaumontel
Exposition : et si on regardait Beaumontel à travers les années ?, Eglise Saint-Pierre, Beaumontel
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre · Beaumontel
Informations pratiques
Exposition : et si on regardait Beaumontel à travers les années ? 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de photographies, d’archives et d’anciens fims de Beaumontel.
Eglise Saint-Pierre 27170 Beaumontel Beaumontel 27170 Eure Normandie
Exposition de photographies, d’archives et d’anciens fims de Beaumontel.
©mairie de Beaumontel