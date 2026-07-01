Exposition : et si on regardait Beaumontel à travers les années ?, Eglise Saint-Pierre, Beaumontel

Informations pratiques

Exposition : et si on regardait Beaumontel à travers les années ? 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photographies, d’archives et d’anciens fims de Beaumontel.

Eglise Saint-Pierre 27170 Beaumontel Beaumontel 27170 Eure Normandie

Exposition de photographies, d’archives et d’anciens fims de Beaumontel.

©mairie de Beaumontel