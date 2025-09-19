Exposition et sortie du livre « Mémoires photographiques, histoire(s) du château Saint-Claude – Centre Psychothérapique de l’Ain » Centre psychothérapique de l’Ain Bourg-en-Bresse

Exposition et sortie du livre « Mémoires photographiques, histoire(s) du château Saint-Claude – Centre Psychothérapique de l’Ain » 19 et 20 septembre Centre psychothérapique de l’Ain Ain

Livre gratuit disponible sur demande auprès de Culture NoMad. Exposition en accès livre

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Livre et exposition sur l’histoire du CPA

Le château Saint-Claude, bâtiment emblématique du Centre psychothérapique de l’Ain a été détruit en 2024. Pour garder la trace de toutes les histoires vécues au château, nous publions un livre de témoignages et de photographies réalisées par Emilie Fèvre. Ce livre est disponible gratuitement sur demande auprès de Culture Nomad.

Une exposition en plein air d’une sélection des photographies d’Emilie Fèvre est inaugurée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine dans le parc du château. Vous pouvez la découvrir jusqu’au 19 décembre;

Centre psychothérapique de l’Ain Avenue de Marboz 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 52 24 69 http://www.cpa01.fr https://fr-fr.facebook.com/cultureNoMadCPA/;https://fr-fr.facebook.com/centrepsychotherapiquedelain/ Parkings à disposition des visiteurs – réseau de transports publics

