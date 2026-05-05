Exposition et sortie sur les champignons, Salle polyvalente, Saint-Laurent-de-Condel

Exposition et sortie sur les champignons 3 et 4 octobre Salle polyvalente Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Cette exposition d’automne est organisée dans la salle polyvalente par la SCHCC en collaboration avec la Commune de Saint Laurent de Condel et la Société Linnéenne. De 200 à 300 espèces de champignons récoltés en Basse – Normandie seront exposées et les visiteurs pourront faire identifier leur propre cueillette en cas de doute (ou pour apprendre). La présence d’un peintre naturaliste et une exposition de pommes et légumes du jardin complètera cette animation. La salle sera décorée avec des présentations florales composées par les participantes de la section « Art Floral » de la SCHCC.

Des sorties champignons seront également organisées le samedi 3 octobre de 14h à 17h30 avec le Dr. RIOULT Jean-Philippe Maître de Conférences en Botanique et Mycologie EREM (Expertises, Reconnaissances et Etudes en Mycologie) Département de Biodiversité-Santé, Microbiologie et Biotechnologies Faculté des Sciences Pharmaceutiques UFR Santé UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, bibliothécaire de la Société LINNEENNE.

Une autre sortie sera organisée le dimanche 4 octobre de 14h30 à 17h avec le mycologue de la SCHCC Serge Klein ou Annick Bottet.

Rendez-vous au parking de la Salle Polyvalente de Saint Laurent de Condel.

Salle polyvalente Salle polyvalente SAINT-LAURENT-DE-CONDEL Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie

Cette exposition d’automne est organisée dans la salle polyvalente par la SCHCC en collaboration avec la Commune de Saint Laurent de Condel et la Société Linnéenne. De 200 à 300 espèces de champi…