Exposition et spectacle au Château de Chazey-sur-Ain Château de Chazey-sur-Ain Chazey-sur-Ain

Exposition et spectacle au Château de Chazey-sur-Ain 20 et 21 septembre Château de Chazey-sur-Ain Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Au rez-de-chaussée du Château de Chazey-sur-Ain, venez découvrir une exposition proposée par les artisans d’art, une reconstitution en images du château au XIVème siècle mais aussi une exposition de l’association « Patrimoine et avenir de Chazey-sur-Ain »

Le samedi après-midi, assistez aux représentations de la compagnie Acidu (Les Joyes du Mariage) – scénettes de 45 mn.

Et prenez le temps de flâner dans le parc arboré du château…

(Etages du château non accessibles au public)

Château de Chazey-sur-Ain Rue du château, 01150 Chazey-sur-Ain, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Chazey-sur-Ain 01150 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 6712 70 84 https://www.perouges-bugey-tourisme.com/evenements/visite-guidee-du-chateau-de-chazey-sur-ain/ Parking public à 150 m derrière le château – 25 places

@Benoît Ravier Bollard