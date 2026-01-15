Exposition et Tombol’art d’art urbain et singulier Atelier Dulcie-September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 18:30 – 21:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

L’exposition présentera une trentaine d’oeuvres d’art urbain et singulier données au profit d’Abana, Association d’aide aux orphelins de Makamba-Burundi. Les oeuvres pourront être gagnées lors du tirage de la Tombol’art prévu le dimanche à 16h30. Billets en vente sur place.

Atelier Dulcie-September Centre-ville Nantes 44000

0622938199 http://helloasso.com/associations/abana



