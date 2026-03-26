Exposition et vente autour de la frivolité Salle des Fêtes Cornimont
Exposition et vente autour de la frivolité Salle des Fêtes Cornimont samedi 11 avril 2026.
Exposition et vente autour de la frivolité
Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Rejoignez Frivol’idées ! Nouons des liens autour de la frivolité (dentelle de type dentelles nouées, ensemble de nœuds et de picots). Exposition et vente sur place. Entrée libre.Tout public
0 .
Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 83 21 12 13 broc.gre88@hotmail.com
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English :
Join Frivol’idées! Let’s bond over frivolity (knotted lace, knotted and picot lace). Exhibition and sales on site. Free admission.
L’événement Exposition et vente autour de la frivolité Cornimont a été mis à jour le 2026-03-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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