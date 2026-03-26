Exposition et vente autour de la frivolité Salle des Fêtes Cornimont

Exposition et vente autour de la frivolité

Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Rejoignez Frivol’idées ! Nouons des liens autour de la frivolité (dentelle de type dentelles nouées, ensemble de nœuds et de picots). Exposition et vente sur place. Entrée libre.Tout public

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Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 83 21 12 13 broc.gre88@hotmail.com

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English :

Join Frivol’idées! Let’s bond over frivolity (knotted lace, knotted and picot lace). Exhibition and sales on site. Free admission.

L’événement Exposition et vente autour de la frivolité Cornimont a été mis à jour le 2026-03-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES