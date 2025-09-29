Exposition et vente aux enchères Octobre Rose Montargis
Exposition et vente aux enchères Octobre Rose Montargis lundi 29 septembre 2025.
Exposition et vente aux enchères Octobre Rose
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2025-09-29
fin : 2025-10-04
2025-09-29
Au profit de la ligue contre le cancer. Vente aux enchères le 4 octobre à 17h30. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 29 52 31 contact.abore.gatinais@gmail.com
English :
Exhibition and auction: Pink October
German :
Ausstellung und Auktion: Rosa Oktober
Italiano :
Mostra e asta: ottobre rosa
Espanol :
Exposición y subasta: Octubre rosa
