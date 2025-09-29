Exposition et vente aux enchères Octobre Rose Montargis

Exposition et vente aux enchères Octobre Rose Montargis lundi 29 septembre 2025.

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-09-29
fin : 2025-10-04

Au profit de la ligue contre le cancer. Vente aux enchères le 4 octobre à 17h30.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 29 52 31  contact.abore.gatinais@gmail.com

English :

Exhibition and auction: Pink October

German :

Ausstellung und Auktion: Rosa Oktober

Italiano :

Mostra e asta: ottobre rosa

Espanol :

Exposición y subasta: Octubre rosa

