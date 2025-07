Exposition et vente Créations Buguoises Place de l’Hôtel de ville Le Bugue

Exposition et vente Créations Buguoises Place de l'Hôtel de ville Le Bugue mercredi 6 août 2025.

Place de l’Hôtel de ville Halle de la mairie Le Bugue Dordogne

Gratuit

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-08

2025-08-06

Exposition vente organisée par l’Association Créations Buguoises.

Peinture sur soie, sur porcelaine, mosaïques et loisirs créatifs

Peinture sur soie, sur porcelaine, mosaïques et loisirs créatifs .

Place de l’Hôtel de ville Halle de la mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

English : Exposition et vente Créations Buguoises

Sales exhibition organized by the Association Créations Buguoises.

Silk and porcelain painting, mosaics and creative hobbies

German : Exposition et vente Créations Buguoises

Verkaufsausstellung, organisiert von der Association Créations Buguoises.

Seiden- und Porzellanmalerei, Mosaike und kreative Hobbys

Italiano :

Mostra e vendita organizzate dall’Associazione Créations Buguoises.

Pittura su seta e porcellana, mosaici e hobby creativi

Espanol : Exposition et vente Créations Buguoises

Exposición y venta organizadas por la Association Créations Buguoises.

Pintura sobre seda y porcelana, mosaicos y pasatiempos creativos

