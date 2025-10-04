exposition et vente d’animaux de la basse cour Crest

exposition et vente d’animaux de la basse cour Crest samedi 4 octobre 2025.

exposition et vente d’animaux de la basse cour

Salle moulinage Crest Drôme

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Exposition et ventes d’animaux de la basse-cour jugés et non jugés Volailles, lapins, pigeons, cobayes, canards, oies, dindons, oiseaux, canaries, perruches, etc…

Salle moulinage Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 17 09 12 adm.caod@caod.fr

English :

Shows and sales of judged and non-judged farmyard animals: Poultry, rabbits, pigeons, guinea pigs, ducks, geese, turkeys, birds, canaries, parakeets, etc…

German :

Ausstellung und Verkauf von gerichteten und nicht gerichteten Tieren aus dem Hinterhof Geflügel, Kaninchen, Tauben, Meerschweinchen, Enten, Gänse, Truthähne, Vögel, Kanarienvögel, Wellensittiche, etc.

Italiano :

Mostre e vendita di animali da cortile giudicati e non giudicati: Pollame, conigli, piccioni, porcellini d’India, anatre, oche, tacchini, uccelli, canarini, cocorite, ecc…

Espanol :

Exposiciones y ventas de animales de corral juzgados y no juzgados: Aves de corral, conejos, palomas, cobayas, patos, ocas, pavos, pájaros, canarios, periquitos, etc…

