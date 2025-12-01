Exposition et vente d’artisanat himalayen Wissembourg

Cette exposition permettra aux visiteurs de découvrir une grande diversité d’articles originaux fabriqués par des artisans tibétains et népalais.

Cette exposition permettra aux visiteurs de découvrir une grande diversité d’articles originaux fabriqués par des artisans tibétains et népalais. Objets bouddhiques, thangkas, coussins, écharpes en cachemire, thés de l’Himalaya, encens naturels, bijoux, sacs, articles en papier de riz, vêtements de l’Himalaya, bols chantant …

6 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 11 13 nef@wissembourg.fr

English :

This exhibition will allow visitors to discover a wide variety of original items made by Tibetan and Nepalese craftsmen.

German :

Die Ausstellung bietet den Besuchern die Möglichkeit, eine große Vielfalt an Originalartikeln zu entdecken, die von tibetischen und nepalesischen Kunsthandwerkern hergestellt wurden.

Italiano :

Questa mostra permetterà ai visitatori di scoprire un’ampia varietà di oggetti originali realizzati da artigiani tibetani e nepalesi.

Espanol :

Esta exposición permitirá a los visitantes descubrir una gran variedad de artículos originales realizados por artesanos tibetanos y nepaleses.

