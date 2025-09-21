Exposition et vente de livres / Journées du Patrimoine Domecy-sur-Cure

Exposition et vente de livres / Journées du Patrimoine

Lavoir d’Usy Domecy-sur-Cure Yonne

Gratuit

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Exposition et vente de livres au profit d’associations en relation avec le patrimoine de la commune. Organisé par l’association « Usy autrefois » .

Lavoir d’Usy Domecy-sur-Cure 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 51 70 77

