Exposition et vente de livres / Journées du Patrimoine Domecy-sur-Cure
Exposition et vente de livres / Journées du Patrimoine
Lavoir d’Usy Domecy-sur-Cure Yonne
Gratuit
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-21
Exposition et vente de livres au profit d’associations en relation avec le patrimoine de la commune. Organisé par l’association « Usy autrefois » .
Lavoir d’Usy Domecy-sur-Cure 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 51 70 77
