Exposition et vente de livres Lamotte-Beuvron
Exposition et vente de livres
7 Rue Roland Dorgeles Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-21
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-21
Exposition et vente de livres à la Maison Saint-Joseph à Lamotte-Beuvron.
Vendredi 21 et samedi 22 de 10h à 18h
Dimanche 23 de 10h à 13h.
Entrée Libre.
Organisé par ACPL. .
7 Rue Roland Dorgeles Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
English :
Exhibition and sale of books at Maison Saint-Joseph in Lamotte-Beuvron.
German :
Ausstellung und Verkauf von Büchern im Maison Saint-Joseph in Lamotte-Beuvron.
Italiano :
Esposizione e vendita di libri alla Maison Saint-Joseph di Lamotte-Beuvron.
Espanol :
Exposición y venta de libros en la Maison Saint-Joseph de Lamotte-Beuvron.
