Exposition et Vente de Noël

Salle polyvalente « Le Châtelier » Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Vente de produits fabriqués par l’Atelier Loisir. .

Salle polyvalente « Le Châtelier » Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 21 44 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition et Vente de Noël Duneau a été mis à jour le 2025-07-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude