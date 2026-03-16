Exposition et vente de playmobil chemin de la Graveline Châteauneuf-du-Rhône

Exposition et vente de playmobil

chemin de la Graveline Salle polyvalente du bas Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Les passionnés de Playmobil, petits et grands, sont invités à un week-end plein de découvertes et de nostalgie !

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chemin de la Graveline Salle polyvalente du bas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 69 40 chateauneufdurhone@wanadoo.fr

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English :

Playmobil fans, young and old, are invited to a weekend full of discoveries and nostalgia!

L’événement Exposition et vente de playmobil Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-03-16 par Montélimar Tourisme Agglomération