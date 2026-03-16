Exposition et vente de playmobil chemin de la Graveline Châteauneuf-du-Rhône
Exposition et vente de playmobil chemin de la Graveline Châteauneuf-du-Rhône samedi 18 avril 2026.
Exposition et vente de playmobil
chemin de la Graveline Salle polyvalente du bas Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Les passionnés de Playmobil, petits et grands, sont invités à un week-end plein de découvertes et de nostalgie !
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chemin de la Graveline Salle polyvalente du bas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 69 40 chateauneufdurhone@wanadoo.fr
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English :
Playmobil fans, young and old, are invited to a weekend full of discoveries and nostalgia!
L’événement Exposition et vente de playmobil Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-03-16 par Montélimar Tourisme Agglomération