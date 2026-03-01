Exposition et vente de vélos anciens Maison du Vélo Auxerre
Exposition et vente de vélos anciens Maison du Vélo Auxerre samedi 28 mars 2026.
Exposition et vente de vélos anciens
Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00
2026-03-28
La Maison du Vélo vous propose une exposition et vente de vélos et accessoires anciens.
Venez nombreux et parlez-en autour de vous … Nous vous attendons ! .
Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 velo.auxerre@gmail.com
