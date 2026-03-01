Exposition et vente de vélos anciens Maison du Vélo Auxerre

Exposition et vente de vélos anciens Maison du Vélo Auxerre samedi 28 mars 2026.

Exposition et vente de vélos anciens

Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :
2026-03-28

La Maison du Vélo vous propose une exposition et vente de vélos et accessoires anciens.
Venez nombreux et parlez-en autour de vous … Nous vous attendons !   .

Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99  velo.auxerre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition et vente de vélos anciens

L’événement Exposition et vente de vélos anciens Auxerre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Auxerrois

Prochains événements à Auxerre