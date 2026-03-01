Exposition et vente de vélos anciens Maison du Vélo Auxerre

Exposition et vente de vélos anciens

Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

La Maison du Vélo vous propose une exposition et vente de vélos et accessoires anciens.

Venez nombreux et parlez-en autour de vous … Nous vous attendons ! .

Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 velo.auxerre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition et vente de vélos anciens

L’événement Exposition et vente de vélos anciens Auxerre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Auxerrois